Елой Роом поиска статуя в Кюрасао след историческа точка на Мондиал 2026

Вратарят на Кюрасао Елой Роом се превърна в големия герой за своя отбор при равенството 0:0 срещу Еквадор на световното първенство по футбол.

37-годишният страж направи впечатляващите 15 спасявания в Канзас Сити – най-много за вратар в рамките на 90 минути на световни финали, откакто се води официална статистика от 1966 година.

С точката срещу Еквадор Кюрасао записа исторически момент – първи пункт за страната на Мондиал. Тимът на Дик Адвокаат показа характер след тежката загуба с 1:7 от Германия в първия си мач.

"Това означава всичко. Усещането е като победа. Това е първата ни точка на световно първенство“, заяви Роом след двубоя.

Вратарят призна, че е очаквал натоварен мач, но се гордее с представянето си и с реакцията на отбора.

"Знаех, че ще има много удари към моята врата. Първото спасяване ми даде увереност. Показахме истинско сърце“, добави той.

Роом завърши с чувство за хумор, като заяви, че след подобно представяне заслужава специално признание в родината си.