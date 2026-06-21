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Елой Роом поиска статуя в Кюрасао след историческа точка на Мондиал 2026

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Спорт
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Вратарят направи рекордните 15 спасявания при равенството 0:0 с Еквадор и донесе първа точка на страната си на световно първенство

Елой Роом поиска статуя в Кюрасао след историческа точка на Мондиал 2026
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Вратарят на Кюрасао Елой Роом се превърна в големия герой за своя отбор при равенството 0:0 срещу Еквадор на световното първенство по футбол.

37-годишният страж направи впечатляващите 15 спасявания в Канзас Сити – най-много за вратар в рамките на 90 минути на световни финали, откакто се води официална статистика от 1966 година.

С точката срещу Еквадор Кюрасао записа исторически момент – първи пункт за страната на Мондиал. Тимът на Дик Адвокаат показа характер след тежката загуба с 1:7 от Германия в първия си мач.

"Това означава всичко. Усещането е като победа. Това е първата ни точка на световно първенство“, заяви Роом след двубоя.

Вратарят призна, че е очаквал натоварен мач, но се гордее с представянето си и с реакцията на отбора.

"Знаех, че ще има много удари към моята врата. Първото спасяване ми даде увереност. Показахме истинско сърце“, добави той.

Роом завърши с чувство за хумор, като заяви, че след подобно представяне заслужава специално признание в родината си.

"Мисля, че след 40 години този мач ще се помни. Сега трябва да ми вдигнат статуя в Кюрасао“, каза вратарят.

#Елой Роом #национален отбор на Кюрасао по футбол #Мондиал 2026

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