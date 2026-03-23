МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия...
Чете се за: 03:00 мин.
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около...
Чете се за: 03:15 мин.
"Тренд": 3,1 млн. избиратели ще отидат до...
Чете се за: 01:27 мин.
Самолет се сблъска с пожарна на летище "Ла...
Чете се за: 00:30 мин.

Eмона Иванова спечели сребърен медал на турнир по парабадминтон в Испания

Емона Иванова и италианската й партньорка Роза Де Марко спечелиха сребърен медал на международния турнир по парабадминтон във Витория-Гастейс (Испания).

В двубоя за титлата българо-италианският тандем отстъпи пред бразилките Ана Каролина Коутиньо Рейс и Едуарда Де Оливейра Диас с 9:21, 9:21.

“Краят на един турнир . . . но не и на мечтите! Днес приключи нашето участие, а заедно с него и още една важна стъпка по пътя ми. Финалът не се разви така, както ни се искаше, но понякога най-големите уроци идват точно в тези моменти. Горда съм, че бях на корта. Горда съм от битката. Горда съм от пътя. Благодаря на моята партньорка Роза Де Марко за доверието, за борбата и за това, че вървим напред заедно. Благодаря на всички, които стоят зад мен - вашата подкрепа означава повече, отколкото мога да опиша! Това не е край. Това е още една крачка напред. Продължаваме по-силни, по-мотивирани и още по-гладни за успехи”, написа в социалните мрежи Емона Иванова, която завърши в топ 5 в индивидуалната надпревара.

#Емона Иванова парабадминтон

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
4
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
5
Дъждовен и по-хладен април, валежи се очакват и около Великден
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе
6
12-годишно дете и трима възрастни пострадаха при катастрофа на пътя...

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
3
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
5
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Европейският шахматен съюз налага санкции на българските шахматисти от 1 юни
Европейският шахматен съюз налага санкции на българските шахматисти от 1 юни
Станка Златева: Вкарахте ме в един цирк Станка Златева: Вкарахте ме в един цирк
Почина бившата треньорка на националния отбор по художествена гимнастика Райна Афионлиева Почина бившата треньорка на националния отбор по художествена гимнастика Райна Афионлиева
Министър Илиев: Лора, ти не просто спечели медал, а спечели сърцата на цяла България Министър Илиев: Лора, ти не просто спечели медал, а спечели сърцата на цяла България
Лора Христова бе посрещната на българска земя от десетки приятели и министъра на младежта и спорта Димитър Илиев Лора Христова бе посрещната на българска земя от десетки приятели и министъра на младежта и спорта Димитър Илиев
Осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков" ще се проведе в събота Осмото издание на надпреварата по сноуборд Купа "Радо Янков" ще се проведе в събота
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток, ситуацията е на прага на драматично влошаване
МВнР призова: Българите незабавно да напуснат Близкия изток,...
Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти Тръмп обяви, че в следващите 5 дни няма да атакува ирански ядрени и енергийни обекти
Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ) Посрещане на бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова (ГАЛЕРИЯ)
Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия" Шофьор на бус загина при катастрофа с тир на АМ "Тракия"
Щастлива развръзка: Откриха четирима младежи, затънали с автомобил...
Две деца са намерили портмоне с 450 евро в монтанското село Мърчево...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Почина бившият френски премиер Лионел Жоспен
