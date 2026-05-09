Ердоган: Европа без Турция е непълна и уязвима при управлението на кризи

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че европейска архитектура, която не включва Турция на полагаемото й се място, "би останала непълна и уязвима при управлението на кризи", съобщава Анадолската агенция.

В послание по повод Деня на Европа Ердоган каза, че Декларацията на Шуман, която поставя основите на европейската интеграция, е както символ на ЕС, така и отражение на "ангажимента към изграждане на споделено бъдеше, базирано на мира, сътрудничеството и взаимното уважение на нашия континент". Съобщението беше публикувано от Дирекцията по комуникации към президентството в социалната мрежа Ен Сосял.

Президентът отбеляза също, че основополагащите принципи на ЕС, установени преди 76 години, сега са подложени на изпитание от множество глобални кризи, включително войни, политическа нестабилност и икономически предизвикателства. По думите му тези предизвикателства са направили задължително за ЕС да следва по-включваща и обединяваща политика, добавяйки, че Турция остава "съществена и незаменима" част от този процес като страна кандидатка.

Ердоган също така подчерта, че Турция е решена да постигне напредък в отношенията си с ЕС на принципа "и двете страни печелят" на базата на взаимни ангажименти и перспектива за пълноправно членство, като добави, че Анкара очаква от ЕС да покаже същата искрена воля.

"Както сме казвали и преди, нуждата на ЕС от Турция превишава нуждата на Турция от съюза и тази нужда се очаква да нарасне още повече в бъдеще", подчерта изтъкна, чиято страна е кандидатка за членство в ЕС от 1999 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г.

Ердоган заяви, че се надява, че Денят на Европа ще донесе мир, просперитет и солидарност в региона и отправи най-добри пожелания към европейските народи и към турските граждани.