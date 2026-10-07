ЕС променя правилата за одобрение на пестицидите

Европейската комисия предлага да отпадне редовната повторна оценка на повечето одобрени пестициди, въпреки че анализ на BR Data установява, че повече от 50 активни вещества не са преминали тази проверка от 2011 г. насам.

Мориц Тап от Института по околна среда в Мюнхен стои на терасата на изследователската станция „Шнефернерхаус“ на Цугшпице и настройва измервателен уред. В продължение на седмици уредът е събирал най-малките частици, които са били пренесени до височината на най-високия връх в Германия. Сега филтрите се изпращат за анализ в лаборатория.

Първоначалната междинна оценка е еднозначна: еколозите са открили остатъци от глифозат и други пестициди. „Виждаме тук, на Цугшпице: пестицидите не остават там, където се използват“, казва Тап. Концентрациите са били много ниски. Проблемът е, че хората са изложени на такива следи през целия си живот – чрез въздуха, храната и водата.

Повечето пестициди трябва да бъдат проверявани само веднъж

Кои пестициди могат да се използват на полетата в Европа, решава ЕС. Досега всяко активно вещество се преоценява след 10 до 15 години в съответствие с актуалното състояние на науката. Според предложение на Европейската комисия от декември 2025 г. повечето пестициди занапред ще бъдат одобрявани само веднъж и след това ще запазват одобрението си. Само вещества, които и сега се считат за особено проблематични, ще бъдат преразглеждани.

Повече от 50 активни вещества не преминават проверката

BR Data е анализирала всички 241 конвенционални активни вещества в базата данни за пестициди на ЕС, за които от юни 2011 г. е била планирана повторна оценка. Резултатът: 54 активни вещества не са получили ново одобрение, тъй като са се оказали по-опасни, отколкото се е смятало при първоначалното одобрение. При други две вещества рискът не е могъл да бъде отстранен.

Сред тях има препарати, които десетилетия наред са били използвани на полетата в Европа. Инсектицидът хлорпирифос например е използван срещу вредители при отглеждането на плодове, зеленчуци и зърнени култури. Едва след повторната оценка той е изтеглен от пазара, тъй като веществото може да увреди развитието на мозъка при децата.

За други 111 активни вещества производителите не са подали заявление за подновяване или са прекратили процедурата преди вземането на решение. Един пример е хромафенозидът, който е използван при отглеждането на ябълки. Производителят е посочил, че не е подновил одобрението по финансови причини. Други компании са определили повторната оценка като твърде скъпа и прекалено сложна. Една компания е съобщила, че е предполагала, че веществото няма да отговори на строгите изисквания.

Тези 111 вещества също не могат да бъдат продавани днес. При безсрочно одобрение те вероятно биха останали на пазара, без рискът от употребата им да бъде оценен с оглед на новите научни знания.

В бъдеще – само проверки в конкретни случаи

Ако законопроектът бъде одобрен, редовните проверки ще отпаднат. Безопасността на пестицидите трябва да се гарантира чрез проверки на конкретни активни вещества съгласно член 21 от Регламента на ЕС за пестицидите.

Експертите отбелязват, че Комисията в миналото е задействала тази процедура само в редки случаи, въпреки наличието на научни доказателства. Примери от миналото показват също, че процедурите по член 21 могат да доведат до различни резултати в сравнение с редовните преоценки. Сред малкото случаи са хлорпирифосът и неоникотиноидите, опасни за пчелите. И в двата случая активните вещества не са били забранени по член 21, а са били окончателно забранени едва при процедурата за повторно одобрение.

Националната академия на науките „Леополдина“ разглежда законопроекта критично. Тя заключава, че „сегашното ниво на защита на хората и околната среда няма да може да бъде запазено“. Това са необичайно остри критики от иначе много сдържаната институция.

Селското стопанство и промишлеността подкрепят дерегулацията

Европейската комисия отхвърля критиките в отговор на запитване на BR: „Сигурността на храните и фуражите в ЕС остава основна цел и винаги се основава на добре обосновани научни оценки“. Тя обяснява плановете си с това, че „настоящата система за повторно одобрение на всяко активно вещество вече не е практична“. Хроничните забавяния в процеса ангажират капацитет и водят до това, че новите иновативни активни вещества не се проверяват в продължение на години.

Херман Грайф от Баварската асоциация на фермерите, който сам е земеделец, се оплаква от загубата на много активни вещества заради сложната процедура по повторно одобрение. Особено в ниши като отглеждането на плодове или зеленчуци са изчезнали много препарати „поради факта, че вече не бяха рентабилни за индустрията“. Главният изпълнителен директор на Индустриалната асоциация „Аграр“ Франк Гемер потвърждава това и посочва високите разходи: „Нашите компании ще предлагат за одобрение само активни вещества, при които с висока степен на сигурност могат да очакват, че ще преодолеят препятствието за одобрение.“

Законодателната процедура продължава

Съветът на ЕС наскоро представи позицията си по предложението на Комисията. Според нея временното одобрение трябва да бъде запазено, но срокът да бъде удължен до 25 години. Заради многото изменения депутатите вече не очакват решение тази година.

За анализа BR Data е оценила данните от базата данни за пестициди на ЕС и от регламентите за изпълнение на ЕС, както и от обзорни доклади. Фокусът е бил поставен върху конвенционалните средства за растителна защита. Основните вещества, репелентите и примамките са изключени от анализа.

Статията е написана от Констанце Байер (BR) и първоначално е публикувана на 7 октомври 2026 г