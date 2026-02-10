ЕС си поставя супер голяма цел за климата до 2040

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Европейски съюз поставя нова, много амбициозна цел за климата - намаляване на парниковите газове с 90% до 2040 година спрямо нивата от 1990 г.

Идеята е Европа да ограничи сериозно замърсяването, което води до глобално затопляне, екстремни горещини, наводнения и климатични кризи. Това е важна междинна стъпка към голямата цел – климатична неутралност до 2050 г., когато замърсяването трябва да бъде сведено почти до нула.

За да се постигне това, се планират повече чиста енергия, по-малко изкопаеми горива и нови технологии, които щадят природата. Промените ще засегнат транспорта, индустрията и начина, по който използваме енергията в ежедневието си.

Решенията, които се взимат днес, ще имат пряко влияние върху живота на младите хора през следващите десетилетия.

