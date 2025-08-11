БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Есетровата луна по света (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
Предстои и още едно небесно шоу - пикът на персеидите

есетровата луна света снимки
Снимка: БТА
Названието есетрова луна е дадено още от древните индиански племена, защото по това време на годината има изобилие от есетрова риба, а пълнолунието бележи голямото разнообразие и богатство на природата в края на лятото.

В края на седмицата станахме свидетели на т.нар есетрова луна. Тя изгря на небето веднага след залез слънце в събота, 9 август.

Пълнолунието продължава да бъде видимо толкова продължитено. Това се случва именно през месец август.

Кадрите са запечатали Есетровата луна в Германия, Турция, Испания, Великобритания и Русия.

снимки: БТА и БГНЕС

Естественият спътник на планетата ни ще изглежда и по-голям от обикновено и в по-наситени цветове заради разположението си близо до хоризонта. Това го прави едно от най-забележителните през годината и небесно събитие, което със сигурност не бива да изпускаме.

