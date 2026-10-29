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Естония въвежда нов подход за ранно откриване на риска от рак на гърдата

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Близо 10 000 жени на 40 години ще бъдат поканени за генетично изследване, което ще помогне да се прецени необходимостта от по-ранни мамографски прегледи

Скрининг за рак
Снимка: ERR
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Естония е на път да стане първата страна в света, която ще кани граждани за скрининг въз основа на генетични данни. Още следващата седмица всички жени на 40 години ще получат покана за генетично изследване, което да определи индивидуалния им риск от рак на гърдата. Програмата ще обхване всички жени на тази възраст, независимо дали имат здравна осигуровка.

Досега жените в Естония бяха канени на скрининг за рак на гърдата след навършване на 50 години. С новия подход рискът от развитие на заболяването ще бъде оценяван въз основа на генетични данни, което ще позволи на жените с повишен риск да бъдат включени по-рано в програмите за проследяване.

„Ако рискът е по-висок от обичайното – например, ако при жените на 40 години той е същият като при останалите жени на 50 години, тогава включването им в скрининг на по-ранна възраст е оправдано. Това означава мамографията да започне още на 40 години“, обяснява Стивън Смит, ръководител на лабораторията в Биобанката на Естонския геномен център.

При оценката на риска ще бъдат анализирани около 3000 генетични варианта. Изследването обаче няма да включва мутациите в гена BRCA, които преди 13 години накараха актрисата Анджелина Джоли да се подложи на превантивно отстраняване на гърдите.

„Това са наследствени форми на рак, които се оценяват чрез отделни тестове, когато има случаи на рак на гърдата в семейството“, уточнява Смит.

В Естония има близо 10 000 жени на 40 години. Покани ще бъдат изпратени както на тези, които вече са предоставили генетични данни на Естонския геномен център, така и на жените, чиито данни не се съхраняват там.

„Генетичните данни на дарителите няма да бъдат проверявани автоматично. Първата стъпка е те да посетят Здравния портал и да подадат декларация за съгласие, за да могат данните им да бъдат използвани в здравната система“, обяснява Криста Круув-Као, ръководител на превантивните услуги в Естонския фонд за здравно осигуряване.

Същата декларация за съгласие трябва да бъде попълнена и от жените, чиито генетични данни не са налични в Естонския геномен център. Те ще получат направление за лаборатория, където да предоставят кръвна проба.

Подобен подход може да бъде приложен и при други сериозни заболявания. Според Фонда за здравно осигуряване обаче това не е целесъобразно на този етап, тъй като държавата няма достатъчен капацитет да осигури необходимото проследяване.

„Анализираме и как генетичният риск от сърдечносъдови заболявания може да бъде използван, за да бъдат по-точно определяни хората, които имат нужда от превантивни мерки“, казва Круув-Као.

В момента Естонският геномен център разполага с генетични данни за около една пета от населението на страната. Нови дарители засега не се приемат.

„Геномният център със сигурност е напълно подготвен за това, но в момента няма осигурено финансиране. Общото финансиране на центъра също е намалено през последните години“, посочва Стивън Смит.

Материалът е на Hanneli Rudi от ERR и е публикуван първоначално на 29 октомври 2026 г.






#Естония #рак на гърдата

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