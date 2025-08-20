БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Евертон Бала: В Левски съм, за да извоювам отличия

Спорт
Нападателят е в приповдигнато настроение преди сблъсъка с АЗ Алкмаар.

Снимка: Startphoto.bg
Готови сме за този голям мач. Това каза нападателят Евертон Бала преди сблъсъка с АЗ Алкмаар от Лигата на конференциите в четвъртък. Очаква се на трибуните на Националния стадион да има над 40 000 привърженици на „сините“.

„Със сигурност това са мачовете, които всеки професионалист чака и за които се подготвя. В началото на годината в едно интервю споменах, че съм в Левски, за да извоювам отличия. Този мач ми дава възможност да постигна нещо наистина голямо. Това важи за всички в Левски. Готови сме за този голям мач“, каза Евeртон Бала на официалната пресконференция преди мача.

„Определено се чувствам добре на всички позиции в атака. Където и да играе, ще се опитам да дам най-доброто, на което съм способен. Моята позиция е ляво крило, но адаптивен. Въпрос на треньорско решение е къде ще играя"“ добави бразилецът.

