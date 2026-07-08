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Евродепутатът Станислав Стоянов: Проверката на "Европа на суверенните нации" е реакция на успехите и подкрепата за партията

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Органът на ЕС за контрола над партиите представи факти, които поставят под съмнение дали формацията спазва ценностите на Съюза

Евродепутатът Станислав Стоянов
Снимка: БТА
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В Страсбург Станислав Стоянов, зам.-председател на групата “Европа на суверенните нации” (ЕСН) в ЕП, коментира решението на парламента да поиска от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации да провери дали партията “Европа на суверенните нации” отговаря на условията за регистрация и финансиране.

Процедурата беше задействана, след като независимият орган на ЕС, отговарящ за регистрирането, контрола и санкционирането на европейските политически организации информира Парламента, Съвета и Комисията за факти, които поставят под съмнение спазването от страна на формацията на ценностите на Съюза.

Станислав Стоянов подчерта, че това е първият път, когато тази процедура е стартирана и изрази опасения, че това може да създаде опасен прецедент за натиск срещу изразяването на различни позиции в ЕП.

Според него задействаният процес няма отношение към публично обявените контакти на партия “Възраждане”, която е част от парламентарната група на ЕСН, с прокремълската партия “Единна Русия”.

Станислав Стоянов не се нае да прогнозира какъв ще е резултатът от проверката и ефектът от него. Той заяви, че групата му ще следи процеса, който по негово мнение е реакция на някои кръгове, които се страхуват от успехите и подкрепата за “Европа на суверенните нации.

#"Европа на суверенните нации" #разследване #европейски ценности

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