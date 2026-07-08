Евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов се присъединиха към групата на Европейските консерватори и реформисти

Евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов, избрани с листата на ДСП, които преди бяха част от групата на либералите в ЕП "Обнови Европа", се присъединяват към групата на Европейските консерватори и реформисти. Това съобщи председателят на ЕП Роберта Мецола. Партията на Делян Пеевски беше изключена от европейското либерално семейство.

Част от групата на Европейските консерватори и реформисти е и евродепутатът от "Има такъв народ" Ивайло Вълчев. Той разпространи позиция, в която заявява, че не е подкрепил присъединяването на Йончева и Кабилов към групата. Според него това няма да доведе и до създаването на обща българска национална делегация в рамките на групата на Европейските консерватори и реформисти.

"Ще функционират две отделни делегации, с различна политическа идентичност, различна политическа отговорност и самостоятелно представителство в рамките на групата. Няма да приема ничии опити това асоциирано членство да бъде представяно пред българската общественост като някакво политическо обединение", заяви Ивайло Вълчев.