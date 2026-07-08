БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред...
Чете се за: 03:00 мин.
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба...
Чете се за: 00:45 мин.
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
Румен Радев на срещата на НАТО в Анкара: България ще...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов се присъединиха към групата на Европейските консерватори и реформисти

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
елена йончева танер кабилов вече част групата европейските консерватори реформисти
Слушай новината

Евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов, избрани с листата на ДСП, които преди бяха част от групата на либералите в ЕП "Обнови Европа", се присъединяват към групата на Европейските консерватори и реформисти. Това съобщи председателят на ЕП Роберта Мецола. Партията на Делян Пеевски беше изключена от европейското либерално семейство.

Част от групата на Европейските консерватори и реформисти е и евродепутатът от "Има такъв народ" Ивайло Вълчев. Той разпространи позиция, в която заявява, че не е подкрепил присъединяването на Йончева и Кабилов към групата. Според него това няма да доведе и до създаването на обща българска национална делегация в рамките на групата на Европейските консерватори и реформисти.

"Ще функционират две отделни делегации, с различна политическа идентичност, различна политическа отговорност и самостоятелно представителство в рамките на групата. Няма да приема ничии опити това асоциирано членство да бъде представяно пред българската общественост като някакво политическо обединение", заяви Ивайло Вълчев.

#Танер Кабилов #елена йончева #евродепутати

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото АТВ, даде показания пред съда в Бургас
3
Приятелката на Никола Бургазлиев, която е била в катастрофиралото...
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
4
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил смъртта на 9-годишната Крисия
6
Осъдиха на 10 години затвор шофьора на турския тир, причинил...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
6
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...

Още от: Европа

ЕК представи данни за пет наказателни процедури срещу България
ЕК представи данни за пет наказателни процедури срещу България
Джогинг пред НАТО: Еманюел Макрон тича с хора от охраната си Джогинг пред НАТО: Еманюел Макрон тича с хора от охраната си
Чете се за: 00:22 мин.
САЩ нанесоха нови удари срещу Иран САЩ нанесоха нови удари срещу Иран
Чете се за: 02:17 мин.
България получава от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба България получава от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба
Чете се за: 02:25 мин.
Премиерът Радев обсъди с президента на Хърватия Зоран Миланович двустранното партньорство в сигурността и отбраната Премиерът Радев обсъди с президента на Хърватия Зоран Миланович двустранното партньорство в сигурността и отбраната
Чете се за: 00:32 мин.
ЕП за защитата от горещите вълни: Мащабна операция за реагиране при горски пожари ЕП за защитата от горещите вълни: Мащабна операция за реагиране при горски пожари
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Тръмп обяви края на примирието: САЩ и Иран отново на ръба на война
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Румен Радев: Подкрепа за Украйна, но не за наша сметка Румен Радев: Подкрепа за Украйна, но не за наша сметка
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм В Благоевградско Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм В Благоевградско
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
Депутатите отново отварят Изборния кодекс и обсъждат промени
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мъж нападна ученик на плажа в Китен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
МВР прави всичко възможно, за да открие час по-скоро 11-годишната...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ