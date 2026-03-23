БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 03:00 мин.
Чете се за: 03:15 мин.
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейският шахматен съюз налага санкции на българските шахматисти от 1 юни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Само клубове, членуващи в БСФШ, ще имат право на участие в европейски първенства

Снимка: БТА
Слушай новината

Европейският шахматен съюз (ЕСШ) обяви първи пакет санкции срещу българските състезатели, които ще влязат в сила от 1 юни 2026 година. За решението вече е уведомено Министерството на младежта и спорта.

Санкциите са свързани с продължаващия казус около липсата на нова процедура за издаване на национален лиценз за спорта "шахмат“ в България.

Според решението на европейската централа, от началото на юни право да участват в европейски първенства във всички възрастови групи ще имат само състезатели, които представляват клубове, членуващи в Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ).

Проблемът в българския шахмат продължава вече няколко години заради разделението в общността. БСФШ, ръководена от гросмайстор Милен Василев, е призната от ЕСШ и Международната федерация по шахмат (ФИДЕ), но не притежава лиценз за развитие на спорта в страната. От друга страна, лиценз има Българската федерация по шахмат 2022, оглавявана от Васил Антонов.

От ЕСШ подчертават, че санкциите се налагат заради неспазен краен срок – до 31 декември 2025 година е трябвало да бъде стартирана нова лицензионна процедура.

Европейската федерация предупреждава, че ако до 1 юни ситуацията не бъде разрешена, е възможно да последват и допълнителни санкции срещу българския шахмат.

#Европейски шахматен съюз (ЕШС) #шахмат

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

1
2
3
4
5
6
Най-четени

1
2
3
4
5
6
Още от: Още

Спортни новини 23.03.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 23.03.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 22.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 22.03.2026 г., 20:50 ч.
Чете се за: 04:10 мин.
Спортни новини 21.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.03.2026 г., 20:50 ч.
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Спорт
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Чете се за: 03:12 мин.
Общество
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ