Европейският шахматен съюз налага санкции на българските шахматисти от 1 юни

Европейският шахматен съюз (ЕСШ) обяви първи пакет санкции срещу българските състезатели, които ще влязат в сила от 1 юни 2026 година. За решението вече е уведомено Министерството на младежта и спорта.

Санкциите са свързани с продължаващия казус около липсата на нова процедура за издаване на национален лиценз за спорта "шахмат“ в България.

Според решението на европейската централа, от началото на юни право да участват в европейски първенства във всички възрастови групи ще имат само състезатели, които представляват клубове, членуващи в Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ).

Проблемът в българския шахмат продължава вече няколко години заради разделението в общността. БСФШ, ръководена от гросмайстор Милен Василев, е призната от ЕСШ и Международната федерация по шахмат (ФИДЕ), но не притежава лиценз за развитие на спорта в страната. От друга страна, лиценз има Българската федерация по шахмат 2022, оглавявана от Васил Антонов.

От ЕСШ подчертават, че санкциите се налагат заради неспазен краен срок – до 31 декември 2025 година е трябвало да бъде стартирана нова лицензионна процедура.

Европейската федерация предупреждава, че ако до 1 юни ситуацията не бъде разрешена, е възможно да последват и допълнителни санкции срещу българския шахмат.