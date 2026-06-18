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Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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България запазва позицията си на държавата с най-ниски потребителски цени в Европейския съюз през 2025 година. Данните на Евростат показват, че ценовото равнище у нас е едва 63% от средното за ЕС, което нарежда страната на първо място по достъпност на стоките и услугите сред всички 27 държави членки.

След България се нареждат Румъния с 65% от средното ценово равнище за ЕС и Полша със 73%. В противоположния край на класацията са Дания, където цените достигат 140% от средните за съюза, Ирландия със 136% и Люксембург със 132%.

Данните показват, че разликите в разходите за живот между отделните държави продължават да бъдат значителни въпреки общия европейски пазар.

Особено впечатляващо е представянето на България при жилищните разходи – категорията с най-голяма тежест в бюджетите на домакинствата. През 2025 г. ценовото равнище на жилищните разходи у нас е едва 41% от средното за Европейския съюз. Това е най-ниската стойност сред всички държави членки и е повече от четири пъти по-ниска от отчетените 190% в Ирландия, която е най-скъпата страна в тази категория.

При храните и безалкохолните напитки различията между отделните държави са по-малки. Най-високите цени са отчетени в Люксембург - 122% от средното за ЕС, докато най-ниските са в Румъния - 80%.

Статистиката показва още, че най-големи разлики между държавите членки има при образованието. Там ценовите равнища варират от 334% от средното за ЕС в Люксембург до 42% в Румъния.

Данните на Евростат потвърждават, че България продължава да предлага най-ниски потребителски цени в Европейския съюз. Макар по-ниските ценови равнища да отразяват и различията в доходите между държавите членки, те същевременно подчертават конкурентното предимство на страната по отношение на разходите за живот и достъпността на основни стоки и услуги.

#домакинствата #Евростат #разходи

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