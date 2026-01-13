Евровизия 2026: България излиза на сцена на 14 май!

Добри новини за феновете на „Евровизия“! България ще участва във втория полуфинал на музикалния конкурс, който ще се проведе във Виена на 14 май. Днес беше изтеглен жребият за това кои държави кога ще пеят, а всичко можеше да се гледа на живо в официалния YouTube канал на „Евровизия“.

Какво ни чака?

Тази година „Евровизия“ празнува 70 години, така че шоуто се очаква да е още по-голямо и зрелищно.

Полуфинали:

Първи полуфинал – 12 май

Участват държави като Швеция, Финландия, Гърция, Сърбия, Израел, Белгия и още много.

Втори полуфинал – 14 май

Освен България, ще видим изпълнители от Армения, Румъния, Швейцария, Норвегия, Украйна, Австралия, Малта и други.



Кой е вече на финал?

Т.нар. „Голяма петорка“ – Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция – плюс Австрия (домакинът) отиват директно на финала и не участват в полуфиналите.

Големият финал

Ще бъде на 16 май, като до него стигат по 10 държави от всеки полуфинал.

Любопитно

Жребият се проведе във Виенското кметство и беше организиран от EBU – хората, които стоят зад „Евровизия“.

Остава само да стискаме палци България да влезе във финала и да направи силно шоу!