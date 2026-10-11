"Файненшъл таймс": САЩ със заплаха да спрат оръжието за Украйна заради ударите срещу руски рафинерии

САЩ заплашили да преустановят режима на оръжейните доставки за Украйна, за да принудят Киев да прекрати ударите си дълбоко в руската територия срещу енергийна инфраструктура, съобщи днес британският в. "Файненшъл таймс“, предаде Ройтерс, уточнявайки че публикацията се е появила, след като американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" между Русия и Украйна.

Според публикацията европейски представители, които са разговаряли с представители на САЩ или са били информирани за подобни разговори, заявяват, че Вашингтон е оказал натиск върху европейските правителства и Киев в опит да спре атаките срещу руските петролни рафинерии. Агенция Ройтерс уточнява, че до момента не е успяла да потвърди информацията на британския вестник.

Освен това според "Файненшъл таймс" от САЩ дошли заплахи за край на споделянето на разузнавателна информация, както и на финансиране по програмата на НАНО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL) за закупуване на американско оръжие от трети страни и доставката му в Украйна.

В същото време при руски атаки днес петима души загинаха в Харков и Ивано-Франковск.

Руската армия обяви че е нанесла удари по логистичен център в украинската Николаевска област и по товарен кораб в Черно море, информира Ройтерс.