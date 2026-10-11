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"Файненшъл таймс": САЩ със заплаха да спрат оръжието за Украйна заради ударите срещу руски рафинерии

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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При руски атаки днес петима души загинаха в Харков и Ивано-Франковск

Руски удари в Украйна
Снимка: БТА
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САЩ заплашили да преустановят режима на оръжейните доставки за Украйна, за да принудят Киев да прекрати ударите си дълбоко в руската територия срещу енергийна инфраструктура, съобщи днес британският в. "Файненшъл таймс“, предаде Ройтерс, уточнявайки че публикацията се е появила, след като американският президент Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" между Русия и Украйна.

Според публикацията европейски представители, които са разговаряли с представители на САЩ или са били информирани за подобни разговори, заявяват, че Вашингтон е оказал натиск върху европейските правителства и Киев в опит да спре атаките срещу руските петролни рафинерии. Агенция Ройтерс уточнява, че до момента не е успяла да потвърди информацията на британския вестник.

Освен това според "Файненшъл таймс" от САЩ дошли заплахи за край на споделянето на разузнавателна информация, както и на финансиране по програмата на НАНО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL) за закупуване на американско оръжие от трети страни и доставката му в Украйна.

В същото време при руски атаки днес петима души загинаха в Харков и Ивано-Франковск.

Руската армия обяви че е нанесла удари по логистичен център в украинската Николаевска област и по товарен кораб в Черно море, информира Ройтерс.

#спиране на доставки на оръжие #руски рафинерии #"Файненшъл таймс" #САЩ #атаки #Украйна #заплаха

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