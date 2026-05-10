Фалшива банкнота от 50 евро е била въведена в обращение във врачанско село

Фалшива банкнота от 50 евро е била въведена в обращение в магазин за хранителни стоки във врачанското село Нефела, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Сигнал до органите на реда е подала управителката на магазина, която обяснила, че неизвестно лице е платило за направената покупка с банкнотата на 7 май.

След извършените издирвателни действия е установено, че съпричастна към деянието е 16-годишна девойка. Банкнотата е предадена на полицията, а по случая е заведен заявителски материал.

Според доклада за работата на ОД на МВР във Враца за 2025 г., публикуван на сайта на дирекцията, за отчетния период са регистрирани 16 престъпления против паричната и кредитната система. Това е спад от 11,11% спрямо 2024 година.