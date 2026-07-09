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Фалшиви парфюми горяха край "Дунав мост"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ралица Маринова
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фалшиви парфюми горяха дунав мост
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Фалшиви парфюми са се самовъзпламенили по време на унищожаването им. Инцидентът е станал вчера по обяд в района на митнически склад край "Дунав мост" в Русе. На сигнала за пожара са се отзовали екипи на Първа и Втора РСПБЗН.

Огънят лумнал по време на механичното унищожаване на парфюмите на площ от около 120 кв. метра. Пожарът е бил локализиран от противопожарните екипи. Било е предотвратено разпространяването му към намиращите се в близост техника и материали. Според огнеборците най-вероятната причина за инцидента е самозапалване.

#парфюми #Дунав мост #пожар

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