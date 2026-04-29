Фатален инцидент с алпинист, докато работи по фасада на сграда в Пловдив

Пожарникари свалиха от осмия етаж алпинист, на когото му прилошало, докато работи по фасада на сграда в Пловдив. Това съобщи Атанас Чернаев, директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив. По негови думи малко след 19.00 часа снощи е получен сигнал, че на човек му е прилошало и виси от осмия етаж на сграда на бул. "Източен" 13.

Първоначално разпространената информация беше, че мъжът е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до бул. "Източен".

Екипи на пожарната са пристигнали на мястото на инцидента и са свалили алпиниста, а около 20.00 часа е установено, че е починал. Подробности за причината за смъртта все още няма, но вече е започнала проверка по случая, допълни директорът на Инспекцията по труда в Пловдив.