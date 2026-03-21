Федералният съд във Вашингтон блокира ограниченията, които Пентагонът наложи на медиите. Те бяха въведени от министъра на отбраната Пийт Хегсет и позволяват да бъдат отнемани журналистически акредитации при съмнения за нерегламентирано събиране на информация, включително чрез контакти с военни източници.

Делото беше заведено от вестник "Ню Йорк Таймс", според който промените нарушават свободата на словото и достъпа до информация. От своя страна правителството защити мерките с аргумента, че те са необходими заради националната сигурност. Съдията по делото подчерта, че макар защитата на военна информация да е важна, обществото трябва да има достъп до различни гледни точки за действията на правителството, особено на фона на военни действия като конфликтът в Близкия изток и американската операция във Венецуела.

Решението на съда беше приветствано от медии като победа на свободната журналистика. Очаква се обаче администрацията на президента Доналд Тръмп да обжалва.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер