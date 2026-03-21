БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Федералният съд във Вашингтон блокира ограниченията, които Пентагонът наложи на медиите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази
федералният съд вашингтон блокира ограниченията пентагонът наложи медиите
Слушай новината

Федералният съд във Вашингтон блокира ограниченията, които Пентагонът наложи на медиите. Те бяха въведени от министъра на отбраната Пийт Хегсет и позволяват да бъдат отнемани журналистически акредитации при съмнения за нерегламентирано събиране на информация, включително чрез контакти с военни източници.

Делото беше заведено от вестник "Ню Йорк Таймс", според който промените нарушават свободата на словото и достъпа до информация. От своя страна правителството защити мерките с аргумента, че те са необходими заради националната сигурност. Съдията по делото подчерта, че макар защитата на военна информация да е важна, обществото трябва да има достъп до различни гледни точки за действията на правителството, особено на фона на военни действия като конфликтът в Близкия изток и американската операция във Венецуела.

Решението на съда беше приветствано от медии като победа на свободната журналистика. Очаква се обаче администрацията на президента Доналд Тръмп да обжалва.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер

#федерален съд #САЩ #Пентагонът #нови мерки #Вашингтон

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ