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Федерико Киеза: Започва нова глава в Ливърпул, мисля единствено за клуба

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Спорт
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Италианският национал заяви, че е щастлив на "Анфийлд“ и е мотивиран да се докаже пред новия мениджър Андони Ираола

Федерико Киеза: Започва нова глава в Ливърпул, мисля единствено за клуба
Снимка: БГНЕС
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Федерико Киеза увери, че бъдещето му е свързано с Ливърпул, въпреки продължаващите спекулации около евентуално негово напускане. Италианският национал подчерта, че е изцяло фокусиран върху представянето си за английския шампион и гледа с оптимизъм към новия сезон под ръководството на Андони Ираола.

Киеза се разписа при победата с 4:2 над Съндърланд в първата контрола на Ливърпул под ръководството на испанския специалист и след двубоя заяви, че се чувства отлично на „Анфийлд“.

"В момента съм щастлив тук, в Ливърпул. Обичам клуба, обичам феновете, обичам всичко. Давам най-доброто от себе си, за да получа своя шанс, а какво ще се случи след това – ще видим. Единственото, за което мисля в момента, е Ливърпул“, каза италианецът.

28-годишният нападател пристигна на "Анфийлд“ от Ювентус през 2024 година срещу 12,5 милиона паунда. До момента той има едва един мач като титуляр във Висшата лига, а в общо 50 срещи за мърсисайдци е реализирал пет попадения. Договорът му с клуба е до лятото на 2028 година.

Киеза призна, че всяка нова кампания носи нови възможности, но отбеляза, че през последните години вече неведнъж е започвал "на чисто“.

"Трудно е да кажа дали това е ново начало. В началото на всеки сезон има нов старт. Може би вече имах твърде много такива начала, но това няма значение. Опитвам се да дам най-доброто от себе си за новия мениджър. Същото правех и при Арне Слот“, коментира той.

Италианецът не скри, че през миналия сезон е очаквал по-сериозна роля в отбора, но е уважил решенията на тогавашния наставник.

"Чувствах се готов за повече игрово време, но това зависеше от треньора. Разбира се, исках да играя повече, но това е част от футбола. Той имаше своите идеи и своите решения. Сега започва нова глава с нов мениджър и моят фокус е изцяло върху нея“, завърши Киеза.

#ПФК Ливърпул #Федерико Киеза

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