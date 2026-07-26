Федерико Киеза: Започва нова глава в Ливърпул, мисля единствено за клуба

Федерико Киеза увери, че бъдещето му е свързано с Ливърпул, въпреки продължаващите спекулации около евентуално негово напускане. Италианският национал подчерта, че е изцяло фокусиран върху представянето си за английския шампион и гледа с оптимизъм към новия сезон под ръководството на Андони Ираола.

Киеза се разписа при победата с 4:2 над Съндърланд в първата контрола на Ливърпул под ръководството на испанския специалист и след двубоя заяви, че се чувства отлично на „Анфийлд“.

"В момента съм щастлив тук, в Ливърпул. Обичам клуба, обичам феновете, обичам всичко. Давам най-доброто от себе си, за да получа своя шанс, а какво ще се случи след това – ще видим. Единственото, за което мисля в момента, е Ливърпул“, каза италианецът.

28-годишният нападател пристигна на "Анфийлд“ от Ювентус през 2024 година срещу 12,5 милиона паунда. До момента той има едва един мач като титуляр във Висшата лига, а в общо 50 срещи за мърсисайдци е реализирал пет попадения. Договорът му с клуба е до лятото на 2028 година.

Киеза призна, че всяка нова кампания носи нови възможности, но отбеляза, че през последните години вече неведнъж е започвал "на чисто“.

"Трудно е да кажа дали това е ново начало. В началото на всеки сезон има нов старт. Може би вече имах твърде много такива начала, но това няма значение. Опитвам се да дам най-доброто от себе си за новия мениджър. Същото правех и при Арне Слот“, коментира той.

Италианецът не скри, че през миналия сезон е очаквал по-сериозна роля в отбора, но е уважил решенията на тогавашния наставник.