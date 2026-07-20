Фенербахче се прицели в Оли Уоткинс

Фенербахче проявява сериозен интерес към нападателя на Астън Вила Оли Уоткинс, съобщава Sky Sports. На този етап обаче двата клуба все още не са започнали официални преговори за евентуален трансфер.

Според информацията турският гранд не е единственият кандидат за подписа на английския национал. Няколко клуба от Висшата лига също следят развитието около бъдещето на 30-годишния нападател.

Уоткинс направи пореден силен сезон с екипа на Астън Вила, записвайки 21 гола и пет асистенции в общо 55 мача във всички турнири. Той има ключова роля за успехите на бирмингамци, с които спечели трофея в Лига Европа.

Нападателят е част от Астън Вила от 2020 година, а пазарната му стойност според специализирания сайт Transfermarkt се оценява на около 25 милиона евро.

През това лято Уоткинс беше част от националния отбор на Англия, който завърши на трето място на световното първенство през 2026 година.