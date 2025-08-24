БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фестивал на хвърчилата се провежда във Варвара

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази
фестивал хвърчилата провежда варвара
Слушай новината

Днес небето над Варвара се превърна в истинска цветна сцена – населеното място е домакин на "Varvara Kite Fest", част от Международния фестивал на хвърчилата "Via Pontica". Събитието следва пътя на птиците по цялото Черноморие – от Синеморец до Шабла.

В небето полетяха впечатляващи обемни хвърчила във формата на мечета, тигри, октоподи, калинки, птици и риби. Международни кайт клубове и въздушни артисти представиха най-новите си модели, а професионалисти показаха зрелищни умения в синхрон с музика.

Освен въздушните атракции, гостите се радват на богата музикална програма. Празникът продължава и утре – 25 август, когато небето над Варвара ще се изпълни с още повече цветове.

#кайт клуб #Варвара #фестивал на хвърчилата

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
4
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на двойното обозначение на цените в лева и евро
5
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Регионални

Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
Пожар край пътен възел "Петолъчката" Пожар край пътен възел "Петолъчката"
Чете се за: 00:37 мин.
Пожар избухна в местността Негован в Пирин Пожар избухна в местността Негован в Пирин
Чете се за: 00:22 мин.
Мъж почина след удар от клон в Пловдив Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево" Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:42 мин.
В Плевен излизат на протест заради безводието В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Мъж почина след удар от клон в Пловдив Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Газова бутилка се взриви в детски магазин в центъра на Москва
Чете се за: 00:52 мин.
По света
В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ