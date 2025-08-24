Фестивал на хвърчилата се провежда във Варвара

Днес небето над Варвара се превърна в истинска цветна сцена – населеното място е домакин на "Varvara Kite Fest", част от Международния фестивал на хвърчилата "Via Pontica". Събитието следва пътя на птиците по цялото Черноморие – от Синеморец до Шабла.

В небето полетяха впечатляващи обемни хвърчила във формата на мечета, тигри, октоподи, калинки, птици и риби. Международни кайт клубове и въздушни артисти представиха най-новите си модели, а професионалисти показаха зрелищни умения в синхрон с музика.

Освен въздушните атракции, гостите се радват на богата музикална програма. Празникът продължава и утре – 25 август, когато небето над Варвара ще се изпълни с още повече цветове.