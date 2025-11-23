ФИА дисквалифицира пилотите на МакЛарън Ландо Норис и Оскар Пиастри от Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Пилотите на МакЛарън Ландо Норис и Оскар Пиастри бяха дисквалифицирани от състезанието за Голямата награда на Лас Вегас във Формула 1, съобщава Ройтерс.

От ФИА - организацията, която отговаря за реализирането на Формула 1, разследваха двамата заради износени планки на болидите им. Замерванията на ФИА са показали, че и при двамата те са с по-малката от нужната дебелина от 9 милиметра. Английският пилот финишира втори, а австралийският му съотборник бе четвърти.

Заради същото нарушение пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън бяха дисквалифицирани от Гран при на Китай в началото на сезона, а подобна съдба сполетя и Нико Хюлкенберг в Гран при на Бахрейн.

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул спечели Гран При на Лас Вегас. След дисквалификацията на пилотите на Макларън, втори е Джордж Ръсел (Великобритания) с Мерцедес, пред своя съотборник Андреа Кими Антонели (Италия).

Верстапен се стреми към пета поредна световна титла и след отнемането на точките на Норис той изостава от него вече само на 24 пункта, а не на 42, както беше преди това. Освен това Ферстапен се изравни с втория Пиастри, като двамата имат по 366.

До края на сезон 2025 във Формула 1 остават два кръга - в Катар, където е и последното спринтово състезание, и в Абу Даби.