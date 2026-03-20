ФИФА наказа Израелската футболна асоциация за дискриминация срещу Палестина

Условна глоба и превантивни мерки след установени нарушения, свързани с расистки обиди и дискриминационно поведение

ФИФА наказа Израелската футболна асоциация за дискриминация срещу Палестина
Слушай новината

ФИФА санкционира Израелска футболна асоциация с условна глоба от 150 000 швейцарски франка (около 165 000 евро) заради прояви на дискриминация срещу Палестинска футболна асоциация, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

От световната централа отправиха официално предупреждение към израелската федерация за "многобройни нарушения на задълженията ѝ като член на ФИФА“, като санкцията ще бъде приложена при неизпълнение на наложения превантивен план.

Сред мерките, разпоредени от Дисциплинарната комисия, е изискването ИФА да покаже ясно видим банер с посланието „Футболът обединява света – Не на дискриминацията“ по време на следващите си три мача под егидата на ФИФА.

"Комисията не може да остане безразлична към по-широкия човешки контекст, в който функционира футболът. Спортът трябва да бъде платформа за мир, диалог и взаимно уважение“, се казва в позицията на ФИФА.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния комитет на централата.

В същото време от ФИФА уточниха, че няма да предприемат действия по отделна жалба на палестинската страна, свързана с участието на клубове от Западния бряг в израелски първенства. Организацията аргументира позицията си със сложния и нерешен правен статут на региона в международното право.

#израелска футболна асоциация #парична глоба #ФИФА

ТОП 24

Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
1
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
2
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
3
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
4
Как да реагираме, ако открием живак в дома си?
Дъжд и сняг през следващите дни
5
Дъжд и сняг през следващите дни
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
6
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Още от: Световен футбол

Мексико уверява: сигурността за Мондиал 2026 е гарантирана въпреки напрежението в страната
Мексико уверява: сигурността за Мондиал 2026 е гарантирана въпреки напрежението в страната
Мароканската федерация приветства решението на CAF Мароканската федерация приветства решението на CAF
Чете се за: 01:40 мин.
Меси достигна 900 гола в кариерата си – цифрите зад постижението Меси достигна 900 гола в кариерата си – цифрите зад постижението
Чете се за: 04:12 мин.
Бразилският гранд Сантош уволни треньора си Хуан Пабло Войвода Бразилският гранд Сантош уволни треньора си Хуан Пабло Войвода
Чете се за: 00:57 мин.
Шефът на иранския футбол Мехди Тадж: Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме световното първенство Шефът на иранския футбол Мехди Тадж: Ще бойкотираме Америка, но няма да бойкотираме световното първенство
Чете се за: 02:45 мин.
Отмениха контролата между отборите на Испания и Египет Отмениха контролата между отборите на Испания и Египет
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в битка за парламента
Предизборната кампания стартира: 14 партии и 10 коалиции влизат в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването "Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Цените на горивата - с колко е поскъпването в Русе? Цените на горивата - с колко е поскъпването в Русе?
Чете се за: 02:20 мин.
Общество
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари
Чете се за: 00:57 мин.
По света
6 пожарни гасиха пожар в автоморга в Хасково
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Без пробив: ЕС не успя да постигне съгласие за заем за Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След среща на върха на ЕС: Лидерите с мерки, които да ограничат...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пролетта настъпва: Започна цъфтежът на сакурите във Вашингтон
Чете се за: 00:37 мин.
По света
