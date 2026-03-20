ФИФА наказа Израелската футболна асоциация за дискриминация срещу Палестина

ФИФА санкционира Израелска футболна асоциация с условна глоба от 150 000 швейцарски франка (около 165 000 евро) заради прояви на дискриминация срещу Палестинска футболна асоциация, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

От световната централа отправиха официално предупреждение към израелската федерация за "многобройни нарушения на задълженията ѝ като член на ФИФА“, като санкцията ще бъде приложена при неизпълнение на наложения превантивен план.

Сред мерките, разпоредени от Дисциплинарната комисия, е изискването ИФА да покаже ясно видим банер с посланието „Футболът обединява света – Не на дискриминацията“ по време на следващите си три мача под егидата на ФИФА.

"Комисията не може да остане безразлична към по-широкия човешки контекст, в който функционира футболът. Спортът трябва да бъде платформа за мир, диалог и взаимно уважение“, се казва в позицията на ФИФА.

Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния комитет на централата.

В същото време от ФИФА уточниха, че няма да предприемат действия по отделна жалба на палестинската страна, свързана с участието на клубове от Западния бряг в израелски първенства. Организацията аргументира позицията си със сложния и нерешен правен статут на региона в международното право.