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Фил Фодън подписа нов договор с Манчестър Сити

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Спорт
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Халфът се обвърза с родния си клуб до лятото на 2030 г.

Фил Фодън
Снимка: БГНЕС
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Атакуващият полузащитник на Манчестър Сити Фил Фодън подписа нов четиригодишен договор, който ще го задържи в клуба до 2030 г.

„26-годишният футболист, фен на Сити през целия си живот, ще продължи връзката си с клуба, която започна на деветгодишна възраст в нашата академия. От дебюта си във Висшата лига под ръководството на Пеп Гуардиола през 2017 г., той се превърна в един от най-успешните играчи в историята на клуба. Общо той е спечелил 20 големи трофея със Сити: шест титли от Висшата лига, пет Купи на лигата, три Купи на Футболната асоциация, както и Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА“, гласи съобщението на официалния сайт на английския тим.

„Притежавайки естествен атакуващ усет, Фоден привлече вниманието и с индивидуални отличия, включително Играч на годината на PFA (2023/24), Играч на годината на Асоциацията на футболните репортери (FWA) и Играч на сезона във Висшата лига.

През май 2026 г. той стана едва шестият играч, достигнал 100 гола във Висшата лига за Сити, и един от само 20 играчи, отбелязали 100 гола за клуба в 132-годишната му история“, се казва още в изявлението.

През последните седмици бъдещето на Фодън беше поставено на корта, но с подписването на новия договор се слагат край на всички спекулации.

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