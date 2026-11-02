Фиорентина измъкна драматична победа над Сасуоло в голов спектакъл от Серия А

Фиорентина постигна ценна победа с 4:2 при гостуването си на Сасуоло в двубой от десетия кръг на италианската Серия А. Срещата предложи шест гола, няколко обрата и драматична развръзка в заключителните минути, когато гостите успяха да пречупят съпротивата на своя съперник.

Домакините откриха резултата в 25-ата минута чрез Арман Лориант, който даде преднина на Сасуоло. Фиорентина обаче успя да възстанови равенството в добавеното време на първото полувреме, когато Матео Пелегрино се разписа за 1:1.

След почивката "виолетовите“ стигнаха до пълен обрат. В 50-ата минута Ейби Нидже изпрати топката в мрежата и изведе гостите напред за първи път в срещата.

Сасуоло не се предаде и в 65-ата минута отново възстанови равенството. Арман Лориант реализира второто си попадение в двубоя и направи резултата 2:2, с което върна интригата.

Решаващият момент настъпи десет минути преди края на редовното време. Преотстъпеният от Реал Мадрид Франко Мастантуоно се разписа за 3:2 и даде нова преднина на Фиорентина.

В добавеното време Виктор Валдепеняс сложи окончателен край на надеждите на домакините, оформяйки крайното 4:2.

С успеха Фиорентина събра осем точки и се изкачи до 15-ото място във временното класиране. Сасуоло остава със същия актив, но заради по-лошата си голова разлика заема 16-ата позиция.