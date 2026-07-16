Фиорентина привлече Алекс Хименес под наем с опция за трансфер за 30 милиона евро

Фиорентина официално обяви привличането на испанския младежки национал Алекс Хименес от Борнемут. 21-годишният защитник ще играе през новия сезон за "виолетовите“ като преотстъпен, а в договора е включена опция за постоянното му закупуване през следващото лято.

Според информацията, ако италианският клуб реши да се възползва от клаузата, ще трябва да заплати най-малко 30 милиона евро за правата на футболиста.

Трансферът идва само няколко месеца след като Борнемут отстрани Хименес от първия състав. През май в интернет се появиха екранни снимки на предполагаема кореспонденция между футболиста и 15-годишно момиче. Английският клуб обяви, че е започнал вътрешно разследване по случая, което все още не е приключило.

Въпреки извънтеренните събития, Хименес записа силен сезон с екипа на „черешките“, като изигра 32 мача във всички турнири и отбеляза един гол. Сега той ще се опита да рестартира кариерата си във Фиорентина, където ще има възможност да се докаже в Серия А.