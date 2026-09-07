Фиорентина уволни Фабио Гросо

Италианският Фиорентина уволни старши треньора Фабио Гросо, след като три поредни загуби в началото на сезона оставиха отбора от Флоренция на дъното в класирането в Серия А, съобщи клуб в изявление.

Фиорентина загуби с 0:4 от Рома и с 0:3 като домакин на новака Фрозиноне, преди съботната загуба с 1:2 от Торино. Тимът остава с един отбелязан гол и девет допуснати, като му предстои гостуване на Венеция в петък.

48-годишният бивш италиански защитник беше начело по-малко от три месеца, след като замени Паоло Ваноли на 8 юни и подписа двегодишен договор.

Ваноли изведе Фиорентина до 15-то място в първенството миналия сезон, след като пое поста от Стефано Пиоли, който беше уволнен след 10 мача без победа в началото.

Гросо, който вкара победната дузпа за Италия срещу Франция във финала на Световното първенство през 2006 година, се присъедини към Фиорентина, след като спечели промоция със Сасуоло в първия си сезон и изведе състава до средата на подреждането в Серия А.

Преди това специалистът е ръководил още Бари, Верона, Бреша, Сион, Фрозиноне и Олимпик Лион.