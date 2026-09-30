Исландия победи като гост Люксембург в Лигата на нациите

Отборът на Исландия постигна класическа победа с 3:0 при гостуването си на Люксембург в групата на България от Лигата на нациите. Това стана броени дни, след като Люксембург направи обрат срещу България на стадион "Христо Ботев" в Пловдив, а исландците не успяха да победят Естония в домакинството си на старта.

Исландците направиха основната крачка към победата още преди почивката, когато поведоха с 2:0 с попадения на Андри Гудьонсен и Ори Оскарсон. През второто полувреме Виктор Палсон вкара в 73-ата минута за крайното 3:0.

В този успех Исландия излезе начело в групата с 4 точки, Люксембург остана с 3 на втора позиция, тимът на Естония има 2 точки от две равенства, а България е на последна позиция само с точка.



