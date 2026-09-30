Полузащитникът на България Емил Ценов: Отборът не може да намери себе си

Полузащитникът на българския национален отбор по футбол Емил Ценов призна, че настроението в отбора не е добро след втория пореден мач без успех в турнира на УЕФА Лига на нациите. България завърши при нулево равенство с Естония в Пловдив във втория си двубой от група С4 на надпреварата, а след срещата селекционерът Александър Димитров подаде оставка.

"Настроението не е добро със сигурност след всяка подобна игра. Отборът не може да намери себе си, не може да намери ритъм. Вижда се на терена, че изпитваме затруднения, особено в завършващата фаза - последния пас, точен удар, да се нанесе голов удар - просто отборът изпитва сериозни проблеми там", коментира Ценов и обясни, че след мача разговор в съблекалнята със селекционера Александър Димитров не е имало.

Полузащитникът обърна внимание и на предстоящите две гостувания за "трикольорите" - срещу Исландия и Люксембург.