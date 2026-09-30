Швейцария и Словения записаха успехи в европейските си мачове за Лигата на нациите

Швейцария постигна категоричен успех над тима на Шотландия с 3:0 в Група B/1 на Лигата на нациите в Глазгоу. Всичко се реши в началото на мача, когато Джак Хендри от домакините получи червен картон, дузпа за гостите бе отменена след преглед на ситуацията с ВАР, но веднага след това Рикардо Родригес откри резултата за гостите. Нико Елведи направи 2:0 за Швейцария в 55-ата минута, а Мохамед Амдуни оформи крайното 3:0 десетина минута преди края на редовното време.

В среща от същата група Словения надигра отбора на Република Северна Македония с 2:0. Санди Ловрич и Альоша Матко се разписаха за успеха на словенците след почивката.

Водач в групата е тимът на Швейцария с 6 точки, Словения има 4, Шотландия е с една, а македонците са последни без точка.

В Група C/1 отборът на Албания победи Сан Марино с 3:0 при гостуването си. Анис Мехмети, Мирто Узуни и Рей Манай бяха авторите на головете за албанците.

Албанците поведоха с класирането на групата си с 6 точки пред Финландия с 4, Беларус е с една точка, а Сан Марино има нулев актив за момента.

Словакия надигра Казахстан с 2:1 в мач от Група C/3. Лео Сауер даде преднина на словаците в 26-ата минута, Рамазан Каримов изравни за гостите десет минути по-късно. Давид Ханко донесе успеха на Словения в 82-рата минута.

В групата води Словакия с 6 точки пред Фарьорските острови с 2, Казахстан и Молдова имат по една точка.