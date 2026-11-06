Франсис Тиафо се класира за първи път за финалите на АТР

Франсис Тиафо си осигури за първи път участие във финалния турнир на АТР, който ще се проведе в Торино от 15 до 22 ноември. Американецът намери място сред осемте най-добри през сезона, след като сънародникът му Томи Пол отпадна на четвъртфиналите на Мастърс турнира в Париж.

Пол загуби от Бен Шелтън в изцяло американски сблъсък с 4:6, 6:4, 3:6 и по този начин загуби шансовете си да се класира за надпреварата в Торино. Третият поставен Шелтън реализира 19 аса и записа третата си победа в петте двубоя срещу Пол.

За Шелтън успехът има и допълнителна стойност, тъй като му осигури първо класиране за полуфиналите на Мастърс турнира в Париж. Това беше и 44-тата му победа в състезания от най-високата категория през сезона, с която подобри личния си рекорд от 42 успеха, постигнати през 2024 година.

Тиафо се присъединява към вече класиралите се Бен Шелтън, Артур Фис, Флавио Коболи, Даниил Медведев, Карлос Алкарас и Александър Зверев. Последната квота за финалния турнир ще бъде разпределена между Рафаел Ходар и Тейлър Фриц.