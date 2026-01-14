Габрово празнува 191 години от създаването на Априловото училище

Днес в Габрово отбелязват 191 години от основаването на Априловото училище – едно от най-важните училища в българската история. За празника съобщават от Националната Априловска гимназия.

Честванията преминават под мотото „Паметта във времето“ и включват интересна програма. Денят започва с посрещане на гости от частно училище „Веда“, а след това учениците се включват в интелектуална игра с загадки, наречена „Шифърът на Априлов“.

След игрите има лития от храм „Успение на Пресвета Богородица“ и молебен пред паметника на Васил Априлов. Финалът на деня е откриването на изложбата „Историята, която събуди България“ в Националния музей на образованието, посветена на историята на Габровското училище.

Априловото училище остава символ на просветата и напомня, че знанието винаги е било ключ към бъдещето на България.