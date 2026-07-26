Галатасарай натиска за Рафаел Леао, Милан настоява за постоянен трансфер

алатасарай и Милан продължават преговорите за бъдещето на Рафаел Леао, но към момента двете страни остават далеч от постигането на окончателно споразумение.

Според информации от турските медии шампионът на Турция настоява да привлече португалския национал под наем за един сезон с включена опция за закупуване. От Милан обаче предпочитат да се разделят окончателно с 27-годишното крило и не проявяват интерес към подобна формула.

Съобщава се, че самият Леао вече е дал съгласието си да премине в Галатасарай. От клуба са му предложили възнаграждение в размер на 11 милиона евро на сезон, като в сумата са включени и различни бонуси, обвързани с представянето му и успехите на отбора.

Основната пречка пред сделката остава трансферната сума. Милан оценява португалеца на 50 милиона евро, докато ръководството на Галатасарай се опитва да договори по-ниска цена или да постигне споразумение за наем с последващо откупуване.

През изминалия сезон Рафаел Леао записа 31 мача с екипа на „росонерите“ във всички турнири. Португалският национал реализира 10 попадения и направи три асистенции, като остана сред основните офанзивни фигури в състава на Милан.