Исторически успех за България в турнира за Купа...
Галин Димов бе избран за член на борда на директорите на европейския кикбокс

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Това е поредното признание за България в голямото семейство на спорта кикбокс.

Галин Димов
Снимка: пресслужба на БККМТ
Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов бе избран за член на борда на директорите на европейската организация (WAKO Europe).

Ден преди старта на европейското първенство по кикбокс за кадети до 19 г. в Йезоло (Италия), се състоя отчетно-изборно събрание на WAKO Europe. На него с 4-годишен мандат бе изран нов президент на европейската организация и това е Еспен Лунд от Норвегия. Той наследява на поста унгареца Ищван Кирали. Заедно с избора на Лунд се проведе и гласуване за нов Съвет на директорите, в който влезе и Галин Димов.

Димов е председател на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) от 2019 г. Той бе преизбран на поста през февруари 2023 г. с нов 5-годишен мандат.

Под негово ръководство родния кикбокс стана член на Българския олимпийски комитет, а клубовете които членуват в органицацията са 106 на брой.

„С гордост искам да ви съобщя, че вече съм член от този екип и ще работя с всички сили в името на спорта! Благодаря за подкрепата и кандидатурата ми на колегите от Управителния съвет на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай, както и на всички, които ме подкрепят през тези шест години като президент на федерацията“, заяви Галин Димов веднага след изборът му в борда на директорите на WAKO Europe.

Това е поредното признание за България в голямото семейство на спорта кикбокс.

Страната ни се готви в понеделник, 15 септември, да атакува медалите на шампионата на Стария континент. България ще бъде представена от 92 състезатели, 11 съдии и 19 треньори.

#Европейска федерация по кикбокс (WAKO Europe) # Българска конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) #Галин Димов #кикбокс

