БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
Чете се за: 24:37 мин.
Чете се за: 01:52 мин.
Чете се за: 00:22 мин.
Чете се за: 00:32 мин.
Чете се за: 03:52 мин.
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Галя Шатова се класира на десето място на европейското първенство по вдигане на тежести

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Българката се класира седма в изхвърлянето.

галя шатова размина бронз европейското вдигане тежести софия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Галя Шатова се класира на десето място в категория до 69 килограма при жените на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми.

Българката завърши с двубой от 220 килограма, като постигна 102 в изхвърлянето и 118 в изтласкването. В първото движение тя започна с успешен опит на 97 килограма, след това не успя на 100, но при третото си излизане на подиума вдигна 102.

В изтласкването Шатова преодоля 118 килограма от втория си опит, а при последния не успя да вдигне 125. В отделните движения тя се класира на седмо и на 15-о място.

Шампионка с двубой от 237 стана Сюзана Валодзка от Беларус. Тя бе втора в изхвърлянето със 108 килограма, но в изтласкването постигна 129, които я изстреляха на върха.

Сребърният медал е за рускинята Зарина Гусалова с двубой от 232 килограма след 105 в изхвърлянето и 127 в изтласкването. Бронзът е за германката Лиза Мари Швайцер с 231 килограма. Тя бе първа след изхвърлянето със 109 килограма, но в изтласкването постигна само 122 килограма, което бе девето постижение.

#Галя Шатова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Други спортове

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ