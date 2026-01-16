БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гърция има най-стария автомобилен парк в Европейския съюз, сочи доклад

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Гърция разполага с най-стария автомобилен парк в Европейския съюз, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на данни от доклад на Европейската асоциация на производителите на автомобили.

Докладът подчертава изоставането на страната в подновяването на превозните средства в множество категории, посочва изданието.

Документът е озаглавен „Превозни средства по европейските пътища“, базиран е на данни за 2024 г. и показва, че автомобилите в Европейския съюз са средно на възраст 12,7 години. В Гърция средната възраст на леките автомобили е 17,8 години, която е най-високата в ЕС, в сравнение със само 8,2 години в Люксембург, който разполага с най-новия автопарк.

Разликата е още по-голяма при товарните автомобили, които средно са на възраст 14 години в целия ЕС. Гърция отново се нарежда на първо място по най-стар автопарк, със средна възраст на камионите 22,9 години, докато Австрия и Люксембург имат най-новите автопаркове – съответно 7,4 и 7,7 години.

Лекотоварните автомобили от типа миниван в Гърция, които асоциацията оценява на около 878 000 превозни средства, са със средна възраст 21,2 години, значително над средната за ЕС от 12,9 години. Люксембург отново има най-новия автопарк със средна възраст 7,1 години.

Автобусите, които се движат в ЕС са със средна възраст 12,2 години. Румъния разполага с най-стария автобусен парк – 17,8 години, следвана от Гърция с 17,2 години. Само шест държави от ЕС отчитат автобусни паркове със средна възраст под 10 години, се посочва още в доклада, цитиран от „Катимерини“.

#Гърция #доклад #автопарк

Последвайте ни

