Гърция обяви план на стойност 2,5 млрд. евро за борба със заплахата от суша

Гърция съобщи, че ще инвестира 2,5 милиарда евро през следващите десет години за справяне със сушата, която заплашва двата най-големи гръцки града и много острови, информира Франс прес.

Може да вали сняг, може да вали дъжд … надеждата не е стратегия … трябва да сме подготвени за най-лошия сценарий, каза гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

На фона на намаляващите водни запаси през последните години, министърът на енергетиката и околната среда Ставрос Папаставру представи амбициозен десетгодишен план на стойност 2,5 милиарда евро за осигуряване на водни ресурси.

Сред предвидените мерки е водещ проект за укрепване на водохранилищата, които захранват мрежата на Атина, както и инсталации за обезсоляване на морската вода за островите, които страдат от сериозен недостиг на вода, особено през лятото, когато населението им нараства драстично заради туристите.

Според министъра „водните резерви за Атина са на най-ниското си ниво през последните години“, особено след продължителната суша през последните няколко години.

По думите му от 2022 г. насам водните резерви на Гърция са намалели с приблизително 250 млн.куб. метра годишно.