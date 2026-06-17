БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гърция предлага да финансира проектите за реставрация на Киево-Печерската лавра, пострадала от руски въздушен удар

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Запази
Пожар след попадение в Киево-Печорската лавра
Снимка: БТА
Слушай новината

Гръцкото министерство на културата има намерение да покрие разходите за изготвянето на проекти за възстановяване на Киево-Печорската лавра, която понесе сериозни щети при руски въздушен удар срещу украинската столица на 15 юни, се казва в писмо на министъра на културата на Гърция Лина Мендони до украинския ѝ колега Тетяна Бережна, съобщи АНА-МПА.

В писмото Мендони изразява искреното съчувствие и съпричастност на Гърция след руското нападение, което причини щети на Киево-Печорската лавра – паметник, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, съобщи АНА-МПА.

В писмото си Лина Мендони безусловно осъжда удара срещу място с изключително архитектурно, историческо, културно и религиозно значение, като подчертава, че културното наследство не трябва да се превръща в цел, нито в средство за употреба по време на въоръжени конфликти.

Същевременно тя потвърждава активната подкрепа на Гърция за Украйна в сферата на защитата на културното наследство. По-конкретно тя информира за намерението на гръцкото Министерство на културата да поеме разходите за изготвянето на проекти за възстановяване на Киево-Печорската лавра, както и за подготвянето на меморандум за сътрудничество между базирания в Солун Европейски център за византийски и поствизантийски паметници, който е ръководен от гръцкото културно министерство, и Министерството на културата на Украйна с цел организиране на специализирани семинари за обучение на украински реставратори на старини и произведения на изкуството в Солун.

#Киево-Печорска лавра #руски удари #Гърция #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако руският патриарх остане в санкционния списък
3
Премиерът Радев: Ще наложим вето на санкциите срещу Русия, ако...
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
4
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в Унгария
5
Съдът на ЕС обяви за незаконни задължителните отстъпки за храните в...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
6
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
2
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
3
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета от 2 евро, посветена на азбуката ни
5
Държава от еврозоната е възразила срещу дизайна на българска монета...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Европа

След украинската атака с дронове: „Роснефт“ призна, че не може да изнася петролни продукти
След украинската атака с дронове: „Роснефт“ призна, че не може да изнася петролни продукти
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат многогодишната финансова рамка
Чете се за: 03:35 мин.
След вандалския акт срещу дипломатическата ни мисия в Скопие: ЕС осъди остро случая След вандалския акт срещу дипломатическата ни мисия в Скопие: ЕС осъди остро случая
Чете се за: 00:22 мин.
Андрей Ковачев: Само през 2024 г. сме реализирали продажби за 3 млрд. евро на отбранителна и военна техника Андрей Ковачев: Само през 2024 г. сме реализирали продажби за 3 млрд. евро на отбранителна и военна техника
Чете се за: 03:22 мин.
Съперник на британския премиер Киър Стармър влиза в парламента Съперник на британския премиер Киър Стармър влиза в парламента
Чете се за: 00:50 мин.
Дървото на Робин Худ е изсъхнало (СНИМКИ) Дървото на Робин Худ е изсъхнало (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев 3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по ПВУ за близо 1 млрд. евро Атанас Петканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по ПВУ за близо 1 млрд. евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат...
Чете се за: 03:35 мин.
Европа
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
ДПС поиска НСО да освети информацията за всички охранявани лица и...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ