Гърция удвоява участието си в програмите на Европейската космическа агенция

Гърция ще удвои участието си в програмите за научноизследователска и развойна дейност на Европейската космическа агенция (ЕКА / ESA), като ще влага в тях над 66 милиона евро на всеки три години, заяви гръцкият министър на цифровото управление Димитрис Папастергиу днес, цитиран от електронното издание на гръцкия в. "Катимерини".

Изявлението на Папастергиу бе направено по време на Заседанието на Съвета на ЕКА на министерско ниво, което се провежда в момента в град Бремен, Германия.

"Космосът вече не е далечен. Той оформя нашата сигурност, движи иновациите и подпомага ежедневието ни. Това е стратегически приоритет за Европа и инвестиция в устойчивостта, иновациите и дългосрочния просперитет на Гърция", каза Папастергиу в речта си по време на форума.

Министърът добави още, че гръцкото правителство ще продължи да инвестира в търговски космически програми, сателитни наблюдения, телекомуникации, космическа роботика и подготовка за бъдеща мисия с гръцки астронавт.