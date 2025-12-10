БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Най-голямата известна въртяща се структура от галактики и тъмна материя наблюдаваха учени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:30 мин.
Изследователите сравняват видяното с атракцион в увеселителен парк, известен като "чаша за чай"

Снимка: Снимката е илюстративна
Учените са наблюдавали най-голямата известна въртяща се структура в Космоса - формирование от стотици галактики, газ и тъмна материя, което образува нишка в макроструктурата на Вселената, наречена космическа мрежа, предаде Ройтерс.

Нишката, разположена на около 140 милиона светлинни години от Земята, е наблюдавана от експерти с радиотелескопа MeerKAT в Република Южна Африка, който се състои от 64 взаимосвързани сателитни антени.

Въртящата се нишка е удивително голяма, с дължина от около 50 милиона светлинни години и ширина от 117 000 светлинни години, отбелязва Ройтерс.

Светлинната година е разстоянието, което светлината изминава за една година и се равнява на 9,5 трилиона километра. За сравнение, нашата галактика - Млечният път, която сама по себе си е част от нишка в космическата мрежа, има диаметър от около 100 000 светлинни години.

"Смятаме, че Вселената в много голям мащаб е съставена от мрежоподобно разпределение на галактики, газ и тъмна материя", обясни астрофизикът Мадалина Тудораче от Кеймбриджкия университет, съавтор на проучването.

"Нарича се космическа мрежа и е образувана от клъстери, които са много плътни струпвания на материя, често съставени от много групи галактики, от празни или почти празни области от пространството и нишкоподобни структури", поясннява Тудораче.

Въртящото се нишковидно образувание, описано в новото проучване, е населено от близо 300 галактики с различни размери, а също от газ и тъмна материя - мистериозната невидима материя, за която се смята, че съставлява 27% от Космоса.

Всичко, което се вижда във Вселената, е съставено от обикновена материя - звезди, планети, луни и всичко на Земята. Тя може да се види в дължините на вълните от инфрачервения до видимия спектър, както и в гама лъчите, но съставлява само около 5% от Вселената.

Тъмната материя, от друга страна, не абсорбира, не отразява и не излъчва светлина, но нейното присъствие е известно чрез гравитационните ѝ ефекти в голям мащаб.

Изследователите установиха, че нишката се върти, наблюдавайки, че галактиките от двете страни на централната ѝ ос се движат в пространството в противоположни посоки, като ротационната скорост е от около 396 000 км/ч.

"Това е най-голямата индивидуална въртяща се структура, открита досега. Статистически погледнато считаме, че има и други въртящи се структури, някои от които може да са по-големи. Въпреки това не сме успели да ги открием директно с наличните ни данни и телескопи", отбеляза астрофизикът от Оксфордския университет и съавтор на проучването Лайла Юнг.

Изследователите сравниха това, което виждат, с атракцион в увеселителния парк, известен като "чаша за чай" , отбелязва Ройтерс.

"Аналогията с чаената чаша обяснява двете нива на въртящо се движение, които правят този обект уникален", каза Юнг.

При изучаването на Космоса астрофизиците го изследват в най-малкия и най-големия мащаб. Те разглеждат миниатюрни фундаментални частици като неутрино. Проучват обекти като комети, астероиди, луни, планети и звезди, които съставляват слънчевите системи. Разглеждат галактики, съставени от милиарди звезди, и купове от галактики. А в най-големия мащаб разглеждат нишки и други компоненти на космическата мрежа.

Това проучване разглежда най-големите обекти.

"Това е много вълнуващо време за работа в тази област, тъй като нашата способност да откриваме такива структури се увеличава с появата на по-добри радио и оптични проучвания. Това ще задълбочи нашето разбиране за Вселената", каза Тудораче.

#неутрино #астрофизици #галактики #Космос

