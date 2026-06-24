Гърция върна в Египет шест древни статуетки

Шест статуетки, изработени в Древен Египет и открити в Атина, за които е доказано, че са продукт на незаконен трафик, бяха официално предадени на Египет в сряда от гръцкия министър на културата Лина Мендони, съобщи АНА-МПА.

Статуетките бяха предадени на посланика на Арабска република Египет в Гърция Омар Амер Юсеф на церемония в Националния археологически музей в Атина.

„Връщането на тези египетски старини в Арабска република Египет е значим акт на уважение към културното наследство на народите и практическо приложение на принципите, уреждащи международното сътрудничество за неговата защита. Твърдо ангажирана с принципите на Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. и с международните си задължения, Гърция връща културните обекти на мястото, където те принадлежат исторически, културно и морално. Успешното сътрудничество между компетентните гръцки и египетски власти с помощта на Интерпол и съдебната система потвърждава, че защитата на културното наследство може да бъде постигната само чрез сътрудничество, взаимопомощ и доверие между държавите“, заяви Мендони.

„Днешният акт надхвърля рамките на рутинното репатриране на антики. Той потвърждава споделените ценности на Гърция и Египет: уважение към културното наследство, обща отговорност за защитата му от незаконен трафик и убеждението, че културните артефакти трябва да останат в естествената си и историческа среда. В същото време те укрепват трайните исторически и културни връзки между двете средиземноморски държави и допринасят за по-дълбоко сътрудничество в опазването и популяризирането на културното наследство, както и за по-ефективна координация в борбата с трафика на антики“, добави министърът.

„Връщането на тези египетски антики днес е акт с голяма символична стойност, който потвърждава високото равнище на доверие, сътрудничество и взаимно уважение между Египет и Гърция. Двете ни страни, наследници на велики и устойчиви цивилизации, са свързани от исторически връзки, които се простират отвъд географската близост и обхващат културата, образованието и продължаващия диалог между нашите народи. Днешната инициатива подчертава значението на опазването на културното наследство и показва, че културното сътрудничество може да служи като мощен мост на приятелство и разбирателство. Изказвам искрените си благодарности на гръцкото правителство, Министерството на културата и на всички, които допринесоха за връщането на тези ценни предмети. Уверен съм, че днешният ден бележи още един важен етап в укрепването на стратегическите отношения между Египет и Гърция в полза на двата народа и на нашето общо културно наследство“, подчерта посланик Омар Амер Юсеф.