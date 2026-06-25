Археолози откриха добре запазен град на маите в джунглата на Мексико

Археолози са открили добре запазен древен град на маите в гъстата джунгла на биосферния резерват Калакмул в югоизточния мексикански щат Кампече, съобщава германско издание.

Древното селище, наречено Минанбе, е разположено в труднодостъпен район на тропическата гора. Името му в превод от езика на маите от полуостров Юкатан означава „няма пътека“ и е дадено заради изключително сложния достъп до мястото.

Мексиканско-словенски екип, ръководен от археолога Иван Шпрайц, е достигнал до обекта след продължителен преход през джунглата, при който изследователите са си проправяли път с мачете няколко километра и са навлезли още по-дълбоко в гората.

На терена учените са документирали археологически комплекс с площ от около 15 хектара, включващ пирамидален храм с височина над 13 метра, олтари, дворцови постройки, площади, водни канали и каменен монумент с гравирана сцена на обезглавяване.

По данни на изследователите обектът датира от периода между 600 и 900 г. сл. Хр. - късния класически период на цивилизацията на маите, когато в региона процъфтява и близкият град Калакмул.

Руините са били идентифицирани първоначално чрез въздушно лазерно сканиране (LiDAR), извършено преди години, но реалното проучване на място е било възможно едва наскоро.

Според ръководителя на експедицията обектът е останал практически непокътнат и не са открити следи от иманярска дейност, което се оценява като рядкост за региона.