БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ватиканът започва първата реставрация на Лоджията на Рафаело от 500 години насам

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Запази
ватиканът започва първата реставрация лоджията рафаело 500 години насам
Слушай новината

Лоджията на Рафаело – един от най-богато украсените участъци на Апостолическия дворец във Ватикана, ще бъде подложена на първата мащабна реставрация от над 500 години насам, предаде Асошиейтед прес.

Ватиканските музеи съобщиха, че започва петгодишен проект на стойност 5,5 млн. долара за почистване и възстановяване на галерията с дължина 65 метра и ширина 4 метра, считана за един от върховите образци на ренесансовото изобразително изкуство.

Остъклената галерия на втория етаж, която гледа към двора Сан Дамазо на папския дворец, не е отворена за широката публика. Въпреки това посетители, които преминават през нея при срещи с папата или представители на Държавния секретариат, могат да видят библейски сцени от Стария и Новия завет, както и растителни мотиви, изпълнени като стенописи и щукатурни орнаменти.

Папа Лъв Шестнадесети, който се е завърнал да живее в Апостолическия дворец след като папа Франциск избра да не пребивава там, използва личните си апартаменти на горния етаж, но преминава през коридора галерия при официални аудиенции.

Рафаело е започнал декорацията между 1517 и 1519 г. като една от последните си поръчки за папа Лъв X, редом с по-известните му творби, които днес са част от експозициите на Ватиканските музеи - наскоро реставрираните стаи на Рафаело и гоблените по негови проекти.

Разположена в сърцето на Светия престол, галерията с 13 арки се смята за толкова впечатляващ пример на фигуративна живопис, че е била широко копирана, включително в пълномащабна версия в Ермитажа в Санкт Петербург.

До 1813 г. Лоджията е била открита към външната среда и е понесла щети от дъжд и атмосферни влияния, посочва Паоло Виолини, отговарящ за реставрацията на живописните произведения във Ватиканските музеи. По-късно поставените прозорци също са допринесли за увреждането, тъй като са задържали топлина и влага, което е довело до крехко състояние на произведенията.

Реставраторите ще използват ръчни лазери за почистване на щукатурата и стенописите по „сух“ метод, тъй като боите са водоразтворими и не могат да бъдат третирани с традиционни химически или „мокри“ техники, пояснява Асошиейтед прес.

Паралелно с реставрацията Ватиканът планира и подмяна на прозорците с ново специално стъкло, което филтрира вредните слънчеви лъчи.

#Лоджията на Рафаело # реставрация #Ватикан

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
1
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
2
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
3
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
4
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
5
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
6
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
6
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...

Още от: Любопитно

Археолози откриха добре запазен град на маите в джунглата на Мексико
Археолози откриха добре запазен град на маите в джунглата на Мексико
Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
Чете се за: 00:45 мин.
Австралийски учени определиха възрастта на най-стария астероиден кратер на Земята Австралийски учени определиха възрастта на най-стария астероиден кратер на Земята
Чете се за: 03:30 мин.
„Достойните българи“: Отличие получи журналистът от БНТ Мая Димитрова (СНИМКИ) „Достойните българи“: Отличие получи журналистът от БНТ Мая Димитрова (СНИМКИ)
Чете се за: 03:57 мин.
"Чамбао" празнуват 25 години на сцената в София и Бургас (СНИМКИ) "Чамбао" празнуват 25 години на сцената в София и Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
Футболни прогнози в зоопарка: Животни-оракули предричат загуба за Германия Футболни прогнози в зоопарка: Животни-оракули предричат загуба за Германия
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър Гълъб Донев
Бюджет с 5,7% дефицит за 2026 г. представи финансовият министър...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия" Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за насилие? Какво се случва в интерната в с. Варненци година след сигналите за насилие?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела (СНИМКИ) Две последователни земетресения разтърсиха Венецуела (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Бъдещето на детската болница: И Здравното министерство ще проверява...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Лидерите от Е5: Нашите държави ще защитават европейското и...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ