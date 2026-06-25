Ватиканът започва първата реставрация на Лоджията на Рафаело от 500 години насам

Лоджията на Рафаело – един от най-богато украсените участъци на Апостолическия дворец във Ватикана, ще бъде подложена на първата мащабна реставрация от над 500 години насам, предаде Асошиейтед прес.

Ватиканските музеи съобщиха, че започва петгодишен проект на стойност 5,5 млн. долара за почистване и възстановяване на галерията с дължина 65 метра и ширина 4 метра, считана за един от върховите образци на ренесансовото изобразително изкуство.

Остъклената галерия на втория етаж, която гледа към двора Сан Дамазо на папския дворец, не е отворена за широката публика. Въпреки това посетители, които преминават през нея при срещи с папата или представители на Държавния секретариат, могат да видят библейски сцени от Стария и Новия завет, както и растителни мотиви, изпълнени като стенописи и щукатурни орнаменти.

Папа Лъв Шестнадесети, който се е завърнал да живее в Апостолическия дворец след като папа Франциск избра да не пребивава там, използва личните си апартаменти на горния етаж, но преминава през коридора галерия при официални аудиенции.

Рафаело е започнал декорацията между 1517 и 1519 г. като една от последните си поръчки за папа Лъв X, редом с по-известните му творби, които днес са част от експозициите на Ватиканските музеи - наскоро реставрираните стаи на Рафаело и гоблените по негови проекти.

Разположена в сърцето на Светия престол, галерията с 13 арки се смята за толкова впечатляващ пример на фигуративна живопис, че е била широко копирана, включително в пълномащабна версия в Ермитажа в Санкт Петербург.

До 1813 г. Лоджията е била открита към външната среда и е понесла щети от дъжд и атмосферни влияния, посочва Паоло Виолини, отговарящ за реставрацията на живописните произведения във Ватиканските музеи. По-късно поставените прозорци също са допринесли за увреждането, тъй като са задържали топлина и влага, което е довело до крехко състояние на произведенията.

Реставраторите ще използват ръчни лазери за почистване на щукатурата и стенописите по „сух“ метод, тъй като боите са водоразтворими и не могат да бъдат третирани с традиционни химически или „мокри“ техники, пояснява Асошиейтед прес.

Паралелно с реставрацията Ватиканът планира и подмяна на прозорците с ново специално стъкло, което филтрира вредните слънчеви лъчи.