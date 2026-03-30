Гейзер "изригна" на кръстовище във Варна

Гейзер "изригна" днес следобед на кръстовището на бул. "Христо Смирненски" и ул. "Мир" във Варна.

Високата мощна струя наводни пътните платна и затрудни движението в район.

Зрелищният гейзер е резултат от скъсване на водопровод, положен преди две години по време на ремонта на бул. "Христо Смирненски". От пресцентъра на ВиК - Варна посочиха, че е ангажимент на изпълнителя на проекта да ремонтира авариралата тръба, която все още е в гаранция.