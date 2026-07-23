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Генк плати 10,5 милиона евро за нигерийски нападател и постави клубен рекорд

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Рафиу Дуросинми е подписал договор за 4 сезона

Генк плати 10,5 милиона евро за нигерийски нападател и постави клубен рекорд
Снимка: БТА
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Белгийският елитен клуб Генк си осигури нов нападател – нигериецът Рафиу Дуросинми, който пристига от италианския Пиза, съобщи вестник „Хет Баатсте Нювс“. Сделката сама по себе си не би предизвикала кой знае какъв интерес, но 23-годишният таран се оказва рекордна покупка на „синьо-белите“ от стадион „Кристал Арена“, тъй като те платиха за него 10,5 милиона евро, което до момента не е правено. Отделно от това, Генк ще добави още 1 милион евро под формата на бонуси.

Таранът е подписал договор за 4 сезона.

Самият футболист на е изразил желанието си да се премести в Генк, най-вече заради факта, че Пиза изпадна от Серия А. До момента в кариерата си 23-годишният нигериец е изиграл 150 професионални мача. В тези участия той отбеляза 54 гола и направи 17 асистенции.

„Рафиу е нападател с качества, които съответстват добре на начина, по който Генк иска да играе“, казва ръководителят на футболния отдел на Генк Димитри де Конде.

„Той е добър в наказателното поле и също така е силен с топката в комбинирана игра. Типичен номер 9, на когото можеш да подадеш топката. Търсехме и профил, който може да има незабавно въздействие и който да се вписва в амбицията ни да се състезаваме отново на върха. Рафиу отговаря на тези изисквания“, добави той.

#ФК Генк #Рафиу Дуросинми

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