Геодезическо заснемане променя движението по АМ "Струма" в посока София между 9 до 12 септември

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата

чака снимка септември движението посока софия участък bdquoструмаldquo поетапно активната лента поради геодезическо заснемане
От 9 септември до 12 септември между 7.00 ч. и 17.00 ч. движението в посока София от 37-и до 56-и км на магистрала "Струма" поетапно ще се осъществява в активната лента. Временната организация на движение е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на асфалтовата настилка на участъка на територията на областите Перник и Кюстендил. По време на работата поетапно ще се ограничава преминаването в аварийната и изпреварващата ленти на магистралата.

През следващата седмица - от 9 до 14 септември, ще се променя организацията на движение в посока Радомир и по път I-6 ГКПП Гюешево - Кюстендил - Радомир, от км 0 до 42-ри км, поради полагане на маркировка. Дейностите ще се изпълняват между 8.00 ч. и 18.00 ч. и поетапно ще се ограничава движението в една лента. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

В същия период от 8.00 ч. до 17.00 ч. за възстановяване на уличното осветление на път I-6 в участъка от 25-и до 27-и км, между Кюстендил и Ябълково, ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента в двете посоки, като трафикът ще се осъществява в активната. Дейностите ще се изпълняват от Община Кюстендил съгласно сключеното споразумение между местната власт и АПИ за предприемане на съвместни мерки по възстановяването на осветлението в участъка.

