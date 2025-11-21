БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Бобев: Очакваме Алберт Попов попадне в топ 6 на Зимните олимпийски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Вицепрезидентът на Българската федерация по ски призна, че бюджетът на родната централа не може да се конкурира с тези на водещите страни.

спортни новини 21112025 1225
Слушай новината

Алберт Попов може да се бори за място в топ 6 на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Смелата прогноза направи вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев, който говори за БНТ.

Пистата "Стелвио" в Бормьо, където ще се проведе слаломът на Зимните олимпийски игри, крие доста неизвестни, но Попов е способен да се бори за призовите места, смята Бобев.

"За нас и за него тази писта е непозната. Дано да му пасне, както се казва, защото това е много важно. Доказано е вече, че при Алберт има любими и не толкова любими трасета. На тези, които са му сред фаворитите, той винаги прави много сериозни, силни резултати, силни маншове. Очакванията са много сериозни и ние очакваме от Алберт в слалома му един резултат, който е в рамките на шестицата", сподели той в интервю за БНТ.

Успехите в зимните спортове са по-скоро напук на условията, в които се готвят състезателите ни, добави вицепрезидентът на федерацията по ски.

"Изключителен успех е, че ние имаме състезатели като Влади Зогравски, Алберт, Тервел, Радо Янков. Състезатели, които показват, че дори в тези скромни условия, във всяко едно отношение, можем да се конкурираме и да постигаме сериозни резултати. Бюджетът на цялата федерация е, да кажем, 50 пъти по-малък от този на австрийската и швейцарската федерация", допълни Бобев.

Цялото интервю гледайте тази неделя от 12:30 часа в предаването "Арена спорт" по БНТ 1.

Вижте откъс от интервюто във видеото.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
2
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
3
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
4
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
5
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
6
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Видео

Кристиян Минковски: Надявам се да направим най-силното европейско първенство за последните години
Кристиян Минковски: Надявам се да направим най-силното европейско първенство за последните години
Полско-португалският алпинист Освалд Родриго Перейра показва екстремния алпинизъм на Банско Филм Фест Полско-португалският алпинист Освалд Родриго Перейра показва екстремния алпинизъм на Банско Филм Фест
Чете се за: 01:35 мин.
Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 12:25 ч.
Ботев и Левски като футболисти - благотворителна инициатива, за събиране на средства за образователни каузи Ботев и Левски като футболисти - благотворителна инициатива, за събиране на средства за образователни каузи
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 21.11.2025 г., 06:30 ч.
Агниешка Биелецка - една от най-интересните личности на Банско Филм Фест Агниешка Биелецка - една от най-интересните личности на Банско Филм Фест
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Фрида Кало счупи рекорда за най-скъпо продадена картина на жена...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ