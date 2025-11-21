Георги Бобев: Очакваме Алберт Попов попадне в топ 6 на Зимните олимпийски игри

Алберт Попов може да се бори за място в топ 6 на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Смелата прогноза направи вицепрезидентът на Българската федерация по ски Георги Бобев, който говори за БНТ.

Пистата "Стелвио" в Бормьо, където ще се проведе слаломът на Зимните олимпийски игри, крие доста неизвестни, но Попов е способен да се бори за призовите места, смята Бобев.

"За нас и за него тази писта е непозната. Дано да му пасне, както се казва, защото това е много важно. Доказано е вече, че при Алберт има любими и не толкова любими трасета. На тези, които са му сред фаворитите, той винаги прави много сериозни, силни резултати, силни маншове. Очакванията са много сериозни и ние очакваме от Алберт в слалома му един резултат, който е в рамките на шестицата", сподели той в интервю за БНТ.

Успехите в зимните спортове са по-скоро напук на условията, в които се готвят състезателите ни, добави вицепрезидентът на федерацията по ски.

"Изключителен успех е, че ние имаме състезатели като Влади Зогравски, Алберт, Тервел, Радо Янков. Състезатели, които показват, че дори в тези скромни условия, във всяко едно отношение, можем да се конкурираме и да постигаме сериозни резултати. Бюджетът на цялата федерация е, да кажем, 50 пъти по-малък от този на австрийската и швейцарската федерация", допълни Бобев.

Цялото интервю гледайте тази неделя от 12:30 часа в предаването "Арена спорт" по БНТ 1.

Вижте откъс от интервюто във видеото.