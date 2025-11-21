БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Работещите при сумирано изчисляване на работното време няма да получат допълнително увеличение, ако работят по график, посочват от Инспекцията по труда

Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Слушай новината

След решението на Министерския съвет да обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за неприсъствени дни, ИА „Главна инспекция по труда“ припомня как се заплаща трудът през този период.

За повечето работещи – тези с ненормиран работен ден или подневно отчитане на работното време – трудът в почивни и неприсъствени дни винаги се счита за извънреден. Това означава и 75% увеличение към заплатата за тези дни.

Работниците на сумирано изчисляване на работното време, които са по график през допълнителните почивни дни, няма да получат увеличение – тъй като за тях това не е извънреден труд.

От Инспекцията по труда напомнят, че в поредицата от коледни и новогодишни празнични дни официални празници, според Кодекса на труда, са: 24 декември – Бъдни вечер, 25 и 26 декември – Рождество Христово и 1 януари – Нова година. Положеният труд по време на тези празнични дни, за всички работещи, се заплаща с минимум двойно увеличение. Ако трудът е и извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение.

Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му.

Работещите по график – при сумирано изчисляване на работното време, по време на официалните празници, ще получат единствено двойна надница.

За да защитят в най-пълна степен правата си, работниците и служителите следва да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график. Това ще позволи контролните органи на Инспекцията по труда да осъществят по-ефективен контрол, включително при подаден сигнал.

#неприсъствени дни #ненормирано работно време #заплащане по празниците #инспекция по труда

Последвайте ни

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
2
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
5
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА потвърждава, че не е опасна
6
Комета от друга звездна система минава близо до Земята – НАСА...

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
2
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
4
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Общество

В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и национална сигурност
В топ 3 по заплати - завършилите военно дело, информатика и национална сигурност
"Добрите истории": Kъде за първи път в България са отглеждали фъстъци? "Добрите истории": Kъде за първи път в България са отглеждали фъстъци?
Чете се за: 00:42 мин.
"Пирогов" - 125 години грижа за живота "Пирогов" - 125 години грижа за живота
Чете се за: 03:37 мин.
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
Чете се за: 04:52 мин.
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната? Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Чете се за: 00:37 мин.
„Изследователи на ледения юг“ впечатли публиката на Банско филм фест „Изследователи на ледения юг“ впечатли публиката на Банско филм фест
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.
По света
НА ЖИВО: Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарна зала НА ЖИВО: Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарна зала
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Силен вятър, облаци, мъгли и валежи в петък
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
"Натоварването е огромно, а заплащането – обидно...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ