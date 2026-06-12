Георги Георгиев отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Кушрумлийска баня

Георги Георгиев отпадна на полуфиналите на двойки на турнир по тенис на клей в Кушрумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин и Андреас Тимини (Кипър) отстъпиха драматично на Раджат Ширур (САЩ) и Брандън Уокин (Австралия) с 4:6, 6:3, 8-10 за час и 32 минути игра.

След загубения първи сет Георгиев и Тимини успяха да се съвземат и бяха по-добри във втората част, с което си дадоха шанс да спорят в шампионски тайбрек за място на финала. В него двата тандема останаха близо един до друг в резултата, докато при 8-8 Ширур и Уокин успяха да вземат две поредни точки с минипробив за победата.