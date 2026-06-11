Георги Георгиев продължава на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия

Георги Георгиев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей за мъже в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният българин и Андреас Тимини (Кипър) победиха на четвъртфиналите вторите поставени италианци Алберто Мороли и Федерико Вале с 6:2, 6:2 за 75 минути игра. Съперниците им в битката за място на финала ще станат ясни по-късно днес.

Михаил Иванов и Вардан Манукян (Русия) отпаднаха на четвъртфиналите след загуба в оспорван мач от водачите в схемата Никола Йович (Сърбия) и Никита Маштаков (Украйна) с 5:7, 5:7.

Българското участие при жените в турнира обаче приключи. Алекса Каратанчева претърпя поражение във втория кръг на сингъл с 0:6, 2:6 от Ема Гирардато (Италия), а Дария Великова отстъпи с 3:6, 2:6 на Ива Иванович (Швейцария).

На четвъртфиналите на двойки Ралица Александрова и Анджелина Костова загубиха с 0:6, 5:7 от вторите поставени Миа Хорвит (САЩ) и Мари Метро (Швейцария).